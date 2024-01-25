В США хотят подобрать безобидное название для рака простаты

Американские медики предложили переименовать рак простаты, чтобы не запугивать пациентов, пишет The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что подобная классификация вызывает излишний страх у больных и их семей, а иногда даже у врачей, что может привести к назначению более агрессивных методов лечения.

В материале отметили, что при раке предстательной железы медики зачастую даже на ранних стадиях заболевания, когда опухоль растёт очень медленно или вообще не растёт, назначают слишком мощные препараты, которые вызывают серьёзные побочные эффекты, или рекомендуют операцию.

"Слово "рак" вызывает столько беспокойства и страха. Пациенты думают, что, если я не сделаю что-нибудь завтра, это меня убьёт. На самом деле это неправда", — объяснила профессор хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и директор Центра ухода за грудью доктор Лаура Эссерман.

Рак простаты — самый распространённый вид рака у американских мужчин. Исследование выяснило, что показатели смертности были низкими, независимо от того, какой способ лечения они выбирали: хирургическое вмешательство, облучение или активное наблюдение.

Однако есть и другая точка зрения, по словам Самсона Файна, уролога и патологоанатома, "образцы биопсии не всегда точны", поэтому 20–35% случаев рака у мужчин, перенёсших операцию, оказываются раком более высокой степени злокачественности, чем предполагалось. Ранее в Штатах уже переименовали рак щитовидной железы, шейки матки и мочевого пузыря.