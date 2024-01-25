Армия России оставила Украину ещё без одного польского Krab и чешской РСЗО Vampire

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 130 солдат, польскую самоходку Krab и чешскую РСЗО RM-70 Vampire на Запорожском направлении. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО на Украине.

"Подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа", — уточнили в оборонном ведомстве.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы под удар попали польская самоходная артиллерийская установка Krab, чешская боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20.