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25 января, 11:38

Армия России оставила Украину ещё без одного польского Krab и чешской РСЗО Vampire

ВСУ потеряли до 130 солдат, польский Krab и чешскую РСЗО Vampire на Запорожье

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 130 солдат, польскую самоходку Krab и чешскую РСЗО RM-70 Vampire на Запорожском направлении. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО на Украине.

"Подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа", — уточнили в оборонном ведомстве.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы под удар попали польская самоходная артиллерийская установка Krab, чешская боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20.

Российские войска уничтожили до 310 бойцов ВСУ, улучшив позиции на Донецком направлении
Российские войска уничтожили до 310 бойцов ВСУ, улучшив позиции на Донецком направлении

Минобороны сообщало об успехах российских войск на Донецком направлении и накануне. Так, бойцам ВС РФ удалось отразить две атаки ВСУ у населённого пункта Шумы.

Обложка ©

Wikipedia / Gavin Ching

Андрей Бражников
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