Госдума запретила увольнять родителей-одиночек с ребёнком до 16 лет

В Госдуме принят закон, согласно которому запрещается увольнять родителей-одиночек, воспитывающих ребёнка до 16 лет. Его приняли на пленарном заседании сегодня, 25 января.

С соответствующей инициативой ранее выступили представители партии ЛДПР. Они предложили внести изменения в статью 261 Трудового кодекса РФ "Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора". До принятия закона запрещалось увольнять одиноких родителей с ребёнком до 14 лет.