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25 января, 12:09

Госдума запретила увольнять родителей-одиночек с ребёнком до 16 лет

В ГД принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей с ребёнком до 16 лет

В Госдуме принят закон, согласно которому запрещается увольнять родителей-одиночек, воспитывающих ребёнка до 16 лет. Его приняли на пленарном заседании сегодня, 25 января.

С соответствующей инициативой ранее выступили представители партии ЛДПР. Они предложили внести изменения в статью 261 Трудового кодекса РФ "Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора". До принятия закона запрещалось увольнять одиноких родителей с ребёнком до 14 лет.

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Ранее Лайф писал, что проект был внесён в Госдуму в августе прошлого года. Тогда сообщалось, что изменения в статье позволят одиноким родителям выполнить конституционные обязанности по обеспечению их детей основным общим образованием.

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LIFE / Владимир Суворов

Ян Поланин
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