В Кривом Роге неизвестный обстрелял жилой дом из противотанкового гранатомёта

В украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области неизвестный обстрелял жилой многоэтажный дом из противотанкового гранатомёта, в результате чего произошёл взрыв. Об этом сообщает местное издание "Первый Криворожский".

По информации издания, инцидент зафиксировали сегодня, 25 января. О пострадавших и погибших не сообщается. В РБК-Украина добавили, что от взрыва в доме повреждены пять квартир. В настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье "Хулиганство". Статья предполагает наказание в виде семи лет лишения свободы.