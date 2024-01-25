В Кривом Роге неизвестный обстрелял жилой дом из противотанкового гранатомёта
Неизвестный обстрелял жилой дом в Кривом Роге. Обложка © T.me / НА ЧАСІ: Кривий Ріг
В украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области неизвестный обстрелял жилой многоэтажный дом из противотанкового гранатомёта, в результате чего произошёл взрыв. Об этом сообщает местное издание "Первый Криворожский".
По информации издания, инцидент зафиксировали сегодня, 25 января. О пострадавших и погибших не сообщается. В РБК-Украина добавили, что от взрыва в доме повреждены пять квартир. В настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье "Хулиганство". Статья предполагает наказание в виде семи лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что в марте 2022 года Зеленский подписал закон, который позволяет жителям Украины применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". В МИД РФ тогда сообщали, что власти Киева раздали гражданам около 300 тысяч единиц оружия, что спровоцировало неуправляемый хаос в государстве.