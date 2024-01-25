Ещё один российский вуз разрешил студентам писать диплом с помощью нейросети Архангельский университет разрешил писать диплом на 40% с помощью нейросети 25 января, 13:14 Архангельский университет разрешил до 40% диплома писать с помощью нейросети. Обложка © Shutterstock

Северный арктический федеральный университет (САФУ) позволил студентам создавать тексты для дипломных работ на 40% с помощью нейросети. Об этом рассказала РИА "Новости" проректор по образовательной деятельности учреждения Людмила Морозова.

"Если проверочные процедуры показали, что оригинальность текста или использование нейросетей больше установленных университетом 40%, комиссия во время процедуры защиты с большим пристрастием проверяет самостоятельность выполнения работы", — отметила она.

По её словам, нет смысла отказываться от новейших технологий, которые для молодёжи стали "стилем жизни". Морозова уверена, что студенты всё равно будут пытаться облегчить себе учёбу при помощи IT-достижений, поэтому лучше им это разрешить. Она добавила, что нейросеть всего лишь помогает написать литературный обзор работы, введение, но не выведет результаты конкретного исследования.

Морозова отметила, что все студенческие работы в любом случае будут пристально проверяться, поэтому у учащихся есть выбор — вообще не пользоваться искусственным интеллектом, чтобы не создавать себе проблемы. Тем более что пока мало кто из педагогов понимает, как определить долю участия нейросети, и здесь могут быть ошибки.

"Поэтому он [студент] может сам за себя решить — или я пишу сам и не "нарываюсь" на более пристальное внимание, или использую нейросеть, но блестяще выучу то, что она за меня написала. А для университета в обоих случаях достигается результат — студент успешно защитился", — подчеркнула проректор.

Ранее сообщалось, что Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил своим студентам пользоваться искусственным интеллектом в учёбе. Теперь учащиеся вуза могут работать с чат-ботами, например ChatGPT, и другим софтом, основанным на ИИ, для сбора данных и подготовки текста для выпускной квалификационной работы.

Авторы Татьяна Миссуми