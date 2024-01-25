Музыкальный критик назвал самую сильную песню Высоцкого, которую перевели на 50 языков
Музкритик Бабичев: "Песня о друге" — самая знаковая работа Владимира Высоцкого
Владимир Высоцкий. Обложка © ИТАР-ТАСС
Песни "Я не люблю" и "Охота на волков" являются одними из самых глубоких по смыслу работ Владимира Высоцкого, тогда как "Песня о друге" — одна из знаковых в его творчестве. Таким мнением поделился музыкальный критик Евгений Бабичев.
"Я не люблю" — очень сильная песня с очень сильным текстом, на каком бы языке она ни звучала. Я слышал, что её перевели на 50 языков", — рассказал эксперт порталу NEWS.ru.
По его словам, песни музыканта хорошо воспринимаются и в современной аранжировке, и при участии только одной гитары. Бабичев добавил, что каждый из слушателей барда найдёт в музыке исполнителя что-то своё.
Ранее Лайф писал, что друг Градского вспомнил, как музыкант оценивал вокальные данные Пугачёвой. По его словам, исполнитель называл их "противными". Градский также признавался, что Примадонна не может петь, так как на связках у неё узлы.