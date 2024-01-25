Музыкальный критик назвал самую сильную песню Высоцкого, которую перевели на 50 языков

Песни "Я не люблю" и "Охота на волков" являются одними из самых глубоких по смыслу работ Владимира Высоцкого, тогда как "Песня о друге" — одна из знаковых в его творчестве. Таким мнением поделился музыкальный критик Евгений Бабичев.

"Я не люблю" — очень сильная песня с очень сильным текстом, на каком бы языке она ни звучала. Я слышал, что её перевели на 50 языков", — рассказал эксперт порталу NEWS.ru.

По его словам, песни музыканта хорошо воспринимаются и в современной аранжировке, и при участии только одной гитары. Бабичев добавил, что каждый из слушателей барда найдёт в музыке исполнителя что-то своё.