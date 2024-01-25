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Тела уже пяти загадочно погибших мужчин нашли за день в Москве

Тела двух мужчин без признаков насилия обнаружены в квартире в Москве

25 января, 13:32
В московской квартире найдены тела двух мужчин. Обложка © Столичный СК

В московской квартире найдены тела двух мужчин. Обложка © Столичный СК

В квартире одной из столичных многоэтажек обнаружены тела двух мужчин без каких-либо телесных повреждений, на месте работают следователи. Об этом рассказали в СК по региону.

"25 января 2024 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Зеленоградской в городе Москве, обнаружены тела двух мужчин без видимых телесных повреждений", — говорится в тексте.

Сейчас следствие инициировало проверку по факту случившегося. Предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

Три тела нашли на пляжах Антальи
Три тела нашли на пляжах Антальи

Таким образом за день в Москве обнаружили пять загадочно погибших мужчин. Несколькими часами ранее в квартире жилого дома на улице Дубнинской правоохранители нашли три тела. У них тоже не было видимых повреждений.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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