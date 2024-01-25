Путин: Статус новых и старых дипломов бакалавров отличаться не будет

Статус новых и старых дипломов бакалавров в России не поменяется, так как обновление системы высшего образования идёт плавно, работа осуществляется при участии экспертов. Документы будут иметь равную силу при трудоустройстве. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы, <…> конечно, не будет", — заявил российский лидер во время встречи со студентами Балтийского федерального университета в Калининграде.