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25 января, 14:16

ВСУ используют тактику бандеровцев времён Великой Отечественной войны, рассказали в Запорожье

Рогов: ВСУ по примеру бандеровцев стали строить подземные схроны в Запорожье

ВСУ стали применять тактику бандеровских отрядов времён Великой Отечественной войны и сооружают подземные схроны на фронте в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил руководитель регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 километров от нынешней линии фронта", сказал Рогов.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что Национальная гвардия Украины потерпела поражение в боях с российскими военными на Запорожском фронте. В результате три украинских подразделения лишились свыше 30 военнослужащих, двух автомобилей, а также гаубицы Д-20.

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Getty Images / Libkos

Юрий Лысенко
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