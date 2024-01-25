ВСУ используют тактику бандеровцев времён Великой Отечественной войны, рассказали в Запорожье

ВСУ стали применять тактику бандеровских отрядов времён Великой Отечественной войны и сооружают подземные схроны на фронте в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил руководитель регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 километров от нынешней линии фронта", — сказал Рогов.