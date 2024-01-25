В профсоюзе заступились за "лежачего полицейского" и призвали вернуть милицию

Российскую полицию предложили переименовать обратно в милицию, чтобы название правоохранительной службы не наводили на ассоциации с "полицаями". Такое мнение выразил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, добавив, что к выражению "лежачий полицейский", которое вчера призвали запретить в Госдуме, у правоохранителей вопросов как раз не возникает.

"Видимо, депутату нечего больше предлагать. "Лежачий полицейский" — это уже народный мем, его никуда не подвинешь, этого полицейского. Ничего страшного в этом нет. Лучше бы он призвал полицию обратно в милицию переименовать, потому что полиция — это ассоциация с полицаями, с Великой Отечественной, там очень плохие воспоминания про полицаев. Надо обратно вернуть", — сказал он в беседе с НСН.

При этом, по его мнению, "лежачим полицейским" никого из сотрудников полиции не обидеть, более того, это выражение они сами активно используют. Справедливости ради Пашкин отметил, что "лежачий милицейский" будет звучать уже не так хорошо. А официальным термином "искусственная неровность" и вовсе никто не станет пользоваться, подытожил собеседник НСН.