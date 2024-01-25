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Россиянам дали рабочие советы, которые точно помогут побороть затяжной насморк

25 января, 14:48
Врачи советуют установить причины затяжного насморка. Обложка © Freepik

Врачи советуют установить причины затяжного насморка. Обложка © Freepik

Человека может преследовать затяжной насморк, если присоединилась новая инфекция, было проведено некорректное лечение, есть предпосылки к аллергии или возникли проблемы с тонусом сосудов. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на врачей.

Длительный насморк может периодически отступать, но через какое-то время возобновиться с новой силой. Такое состояние врачи называют хронической формой. Если не обращать внимания на патологию, то она будет только прогрессировать и скажется на всех сферах жизни: человек начнёт плохо спать, постоянно кашлять или разовьются сопутствующие болезни, в том числе гайморит, конъюнктивит, отит.

Чтобы начать лечение затяжного насморка, придётся понять его природу. В случае наличия аллергии следует использовать антигистаминные препараты. Для бактериального или вирусного насморка, который перешёл в затяжную фазу, следует прибегнуть к другой терапии.

Так, при бактериальном рините помогут антибактериальные препараты. При вирусной форме нужны противовирусные медикаменты. Кроме того, в подобных случаях необходимо промывание носа, что поможет увлажнить слизистую. И, наконец, врачи в особо тяжёлых случаях назначают физиотерапевтические процедуры, иглорефлексотерапию, бальнеологическое лечение.

Простуда ни при чём: Врач назвала неочевидные причины нескончаемого насморка
Простуда ни при чём: Врач назвала неочевидные причины нескончаемого насморка

Ранее Лайф писал, что препарат, который прописывают пациентам от заложенности носа, может привести к летальному исходу при лечении детей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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