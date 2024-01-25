Регион

Уведомления отключены

25 января, 14:34

Путин анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году

В этом году в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.

"Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия", — сказал Путин.

Он отметил, что по сравнению с прошлыми годами в стране реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы выросли.

От чего зависит МРОТ и на что он влияет
От чего зависит МРОТ и на что он влияет

1 января в России вступил в силу закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) теперь составляет 19 242 рубля в месяц. Таким образом, он вырос на три тысячи рублей, или на 18,5%, с прошлого года.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Павел Баранов
  • Новости
  • Путин
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Личные финансы
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров