Путин анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году

В этом году в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.

"Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия", — сказал Путин.

Он отметил, что по сравнению с прошлыми годами в стране реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы выросли.