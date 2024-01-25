Путин анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году
В этом году в России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.
"Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия", — сказал Путин.
Он отметил, что по сравнению с прошлыми годами в стране реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы выросли.
1 января в России вступил в силу закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) теперь составляет 19 242 рубля в месяц. Таким образом, он вырос на три тысячи рублей, или на 18,5%, с прошлого года.
LIFE / Павел Баранов