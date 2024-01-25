Все действия киевского режима сегодня продиктованы политикой Соединённых Штатов по сохранению контроля над Европой с помощью создания спорной территории между ЕС и Россией, что и было достигнуто путём разжигания конфликта на Украине. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Когда мы говорим об Украине — на сегодняшний день — нужно предполагать, что речь идёт о меньшинствах, захвативших власть в центре Киева с помощью вооружённого мятежа в 2014 году и управляемых из Вашингтона. Всё, что делается сегодня так называемым украинским режимом, — это американская политика по удержанию Европы под своим контролем через создание конфликтной зоны между Россией и Европой, посредством конфликта на Украине", — объяснил политолог.

Если самого по себе вооружённого противостояния двух стран оказывается недостаточно, то Штаты применяют другие меры: взрыв "Северных потоков" — второго, первого; санкции в отношении Российской Федерации, которые в значительной степени выкручивают руки и самим европейцам, переживающим значительный рост цен на энергоносители и кризис промышленности, напомнил собеседник Лайфа. А если мало и этих действий, то всегда можно перекрыть последний путь поставки газа из России в Европу, который проходит по украинской территории и находится в полной власти киевского режима — марионетки Вашингтона.

"Что будет с Европой — американцам наплевать. Европейская промышленность находится в коллапсе и без российского газа и энергоносителей и тем более сговорчивыми с точки зрения вашингтонских элит являются европейцы, тем легче и проще ими манипулировать. Поэтому если в следующую зиму европейцы будут замерзать, то благодарить надо вашингтонских хозяев, а Украине уже всё равно, это государство, которое сгорело в топке американских интересов, его больше не будет. И всё, что творят вот эти обезумевшие, полоумные, просто сумасшедшие нацисты с Банковой улицы, это просто на их совести, их личное дело, как марионеток Вашингтона. Им скажут — они оставят Европу без газа. И им уже всё равно, терять им абсолютно нечего", — резюмировал Коровин.