Россия весом 3,9 кг родилась в многодетной семье из Краснокамска

Супруги из Краснокамска Пермского края стали родителями в третий раз и назвали дочку Россией. Сюжет о новорождённой с необычным именем показал местный телеканал "Рифей". Пара рассказала, что необычное имя для малышки выбрали ещё на четвёртом месяце беременности — очень уж понравилось мелодичное звучание.

"У нас родилась Матвеева Россия Сергеевна, сокращённо Руся или Росинка", — рассказал счастливый отец.

Россия родилась здоровой — её вес 3,92 килограмма, рост 53 сантиметра, а ещё у России отличный аппетит. У девочки есть две сестры Марья и Эвелина. Старшие девочки пообещали, что будут принимать самое активное участие в воспитании нового члена семьи.