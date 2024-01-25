Россия весом 3,9 кг родилась в многодетной семье из Краснокамска
В Пермском крае появилась на свет девочка по имени Россия
Супруги из Краснокамска Пермского края стали родителями в третий раз и назвали дочку Россией. Сюжет о новорождённой с необычным именем показал местный телеканал "Рифей". Пара рассказала, что необычное имя для малышки выбрали ещё на четвёртом месяце беременности — очень уж понравилось мелодичное звучание.
"У нас родилась Матвеева Россия Сергеевна, сокращённо Руся или Росинка", — рассказал счастливый отец.
Россия родилась здоровой — её вес 3,92 килограмма, рост 53 сантиметра, а ещё у России отличный аппетит. У девочки есть две сестры Марья и Эвелина. Старшие девочки пообещали, что будут принимать самое активное участие в воспитании нового члена семьи.
Напомним, что в прошлом году в многодетной семье из Татарстана родилась девочка, которую назвали Россия-Святосия-Святороссия. Такое имя самой младшей дочери дали из-за любви к стране. Всего в семье из Набережных Челнов 14 детей, и у каждого — особая история имени, которая связана с предками и родиной. К примеру, девочку, родившуюся до малышки, назвали Природа.