Регион

Уведомления отключены

25 января, 16:18

В Псковской области с 25 до 30 января по ночам не будет интернета из-за техработ

В Псковской области с 25 по 30 января по ночам не будет мобильного интернета стандарта LTE. Причина — в технических работах. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

"В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23:00 до 6:00, на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи", написал губернатор в телеграм-канале.

Будет работать интернет в формате 3G, но он устарел и на многих территориях его просто нет. Поэтому жителей просят быть готовыми к сбоям, в частности, ночью будет проблематично вызвать такси через приложения и пользоваться банкоматами.

В ГД предложили Минцифры создать единый Интернет со странами БРИКС+
В ГД предложили Минцифры создать единый Интернет со странами БРИКС+

А ранее во всей Чукотке пропал интернет из-за повреждения кабеля подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС). Сообщалось, что его зацепило рыболовное судно.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Наука и Технологии
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров