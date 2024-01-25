В Псковской области с 25 до 30 января по ночам не будет интернета из-за техработ

В Псковской области с 25 по 30 января по ночам не будет мобильного интернета стандарта LTE. Причина — в технических работах. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

"В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23:00 до 6:00, на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи", — написал губернатор в телеграм-канале.

Будет работать интернет в формате 3G, но он устарел и на многих территориях его просто нет. Поэтому жителей просят быть готовыми к сбоям, в частности, ночью будет проблематично вызвать такси через приложения и пользоваться банкоматами.