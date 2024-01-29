Киберпонедельник, День изобретения автомобиля, Пётр-полукорм: праздники и приметы 29 января
Сегодня, 29 января 2024 года, в России наступает праздник скидок на товары в Интернете. На этот день также приходится несколько неофициальных праздников на разные темы, в том числе посвящённых открытиям. На Руси в этот день чтили память апостола Петра.
В 2024 году 29 января в России проводится акция Киберпонедельник. Обложка © Shutterstock
Киберпонедельник
В 2029 году 29 января в России проводится праздник скидок, который получил название Киберпонедельник. Рассказываем о нём.
- Это масштабная акция со снижением цен в интернет-магазинах.
- Традиция зародилась в США, откуда распространилась по миру.
- Проводится каждый год в конце января в уникальные даты.
- В 2024 году выпадает на 29 января.
Киберпонедельник (Cyber Monday) — это время распродаж в онлайн-магазинах. Проводить его придумали в США, но там этот день скидок привязан к октябрьской "чёрной пятнице" и следует за ней. В России же решили проводить эту акцию отдельно от неё — в конце января. Формально она выпадает на один понедельник, но на деле обычно растянута на несколько дней: каждый магазин определяет сроки сам.
В нашей стране первый Киберпонедельник прошёл 28 января 2013 года. Тогда организатором выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Так как был достигнут ощутимый эффект — количество заказов возросло в четыре раза по отношению к обычным дням, — то акцию решили проводить каждый год. Если сначала в ней участвовало всего несколько магазинов, то теперь их сотни.
Если вы среди тех, кто решил попробовать не упустить выгоду, то нужно помнить о нескольких правилах, которые позволят не потратить лишнего:
- определите бюджет заранее и старайтесь не поддаваться искушению выходить за его рамки;
- составьте список покупок, чтобы не купить ничего лишнего;
- сравните цены у разных продавцов перед покупкой, не берите ничего, поверив первому объявлению о скидках;
- остерегайтесь мошенников: они могут попытаться заработать на доверчивости граждан.
День изобретения автомобиля
29 января отмечается День изобретения автомобиля. Фото © Shutterstock
29 января в России и других странах свой праздник могут отмечать автолюбители: на эту дату приходится день рождения автомобиля. Несколько фактов об этом событии.
- Это международный памятный день.
- Отмечается ежегодно 29 января, по календарю не смещается.
- Ровно 138 лет назад Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль.
- К этой дате обычно приурочены выставки и другие мероприятия по теме истории машин.
29 января 1886 года немецкий инженер Карл Бенц получил Германский императорский патент № 37435 на Motorwagen — первый автомобиль, с которого принято теперь отсчитывать историю всего автотранспорта.
Успех к Бенцу пришёл не сразу. За год до этого, в 1885-м, он представил бюргерам Мангейма трёхколёсный двухместный экипаж весом в четверть тонны на высоких колёсах со спицами. За движение этой невиданной повозки отвечал собранный Бенцем же четырёхтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Машина могла развивать скорость 16 км/ч, что по тем временам было довольно прогрессивно.
Увы, при презентации того варианта Motorwagen случилось ЧП. Громкая техника напугала на улице лошадь, та понесла и рассыпала по улице груз мясника. Бенцу пришлось выкупить весь испорченный товар, а автомобиль отправить на доработку. В итоге инженер создал три экземпляра своих первых самодвижущихся машин. Две сохранить не удалось, а вот третья находится в Германском музее в Мюнхене. Автомобиль хорошо сохранился, на нём можно даже ездить, но этого никто не делает: уникальный экспонат нужно сохранить для потомков.
День первооткрывателя в России
29 января в России отмечается День первооткрывателя. Фото © Historyrussia
29 января в России отмечается праздник, посвящённый целеустремлённым и любознательным людям, — День первооткрывателя. Несколько фактов о нём.
- Это российский неофициальный праздник.
- Ежегодно отмечается в фиксированную дату.
- Посвящён открытию в 1920 году Антарктиды российскими мореплавателями.
- В этот день проводятся тематические выставки в музеях, лекции, специальные уроки в школах.
По какой-то причине так сложилось, что День первооткрывателя в России принято отмечать 29 января, хотя историческое событие, которому он посвящён, — открытие Антарктиды — произошло в другой день, 28 января. Впрочем, это не умаляет важности праздника.
Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года Первой русской антарктической экспедицией, которая достигла ледяного материка на шлюпах "Восток" и "Мирный" под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева.
Плавание было чрезвычайно трудным и опасным, ведь на небольших деревянных судах нужно было маневрировать вблизи льдов и айсбергов, зачастую в тумане. В сумме в этой экспедиции два экипажа проделали путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. По пути было открыто множество мысов, заливов, островов, и некоторые получили названия в честь членов экспедиции.
День мобилизации против угрозы ядерной войны
29 января отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны. Фото © Shutterstock
29 января в России и других странах отмечается праздник единства перед лицом общей глобальной проблемы — День мобилизации против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear War). Предлагаем узнать о нём больше.
- Это международный официальный праздник.
- Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 29 января.
- Приурочен к дате принятия Делийской декларации.
- Посвящён призыву прекратить гонку ядерных вооружений.
Делийская декларация о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели. Её утвердили представители нескольких государств.
В документе отмечается, что человечество находится на решающем поворотном этапе истории. Ядерное оружие грозит уничтожить не только всё, что было создано человеком на протяжении веков, но и самого человека и даже жизнь на Земле. При этом мир, доставшийся нам в наследство, принадлежит нынешним и грядущим поколениям, и это требует, чтобы приоритет отдавался общечеловеческим ценностям.
Предлагается признать, что человеческая жизнь — это высшая ценность, а ненасилие — основа существования сообщества. На место "равновесия страха" должна прийти всеобъемлющая международная безопасность. В документе обозначен призыв полностью уничтожить ядерные арсеналы до конца текущего столетия, запретить испытание ядерного оружия, снизить уровень обычного вооружения и вооружённых сил.
Приметы 29 января
День поклонения честным веригам святого апостола Петра
29 января Русская православная церковь чтит память апостола Петра. Этот день посвящён эпизоду жизни святого, и касается он вериг — цепей, которые среди глубоко верующих было принято носить для смирения плоти. Согласно преданию, примерно в 42-м году апостол был заключён в темницу за проповедь о Спасителе и там скован железными цепями. Ночью ангел Господень снял с Петра кандалы и вывел его из заточения. Христиане, услышав о чуде, взяли цепи и стали хранить их как драгоценность. Сейчас вериги апостола Петра доступны для поклонения в храме во имя святого апостола Петра в Риме. 29 января они выносятся на поклонение народу.
Пётр-полукорм
На Руси в эту дату отмечали народный праздник Пётр-полукорм. Был обычай в этот день проверять запасы пищи и кормов с целью убедиться, что их хватит до весеннего урожая. А ещё Петров день называли волчьим. Считалось, что оголодавшие хищники начинают заходить в деревни в поисках, чем поживиться. Ворота и двери в этот день положено было держать на замке, вечером старались без особой нужды не выходить на улицу. В целом Петров день было принято проводить за домашними делами и заботами. По приметам, тот, кто будет лениться, потом может накликать на себя беду. Хозяйкам полагалось тщательно убраться в жилище.
Погодные приметы 29 января
- Снег на Петров день — к дождливому лету.
- Морозы — к лету жаркому и засушливому.
- На крыше большие сосульки — жди потепления.
- Северный ветер — быть морозу.
Именинники 29 января
29 января именины может отмечать российский актёр Иван Янковский. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Сегодня, 29 января, именины могут отмечать:
- Симон;
- Иван;
- Максим;
- Пётр.