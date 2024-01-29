Киберпонедельник, День изобретения автомобиля, Пётр-полукорм: праздники и приметы 29 января Сегодня, 29 января 2024 года, в России наступает праздник скидок на товары в Интернете. На этот день также приходится несколько неофициальных праздников на разные темы, в том числе посвящённых открытиям. На Руси в этот день чтили память апостола Петра. 28 января, 21:01 В 2024 году 29 января в России проводится акция Киберпонедельник. Обложка © Shutterstock

Киберпонедельник

В 2029 году 29 января в России проводится праздник скидок, который получил название Киберпонедельник. Рассказываем о нём. Это масштабная акция со снижением цен в интернет-магазинах.

Традиция зародилась в США, откуда распространилась по миру.

Проводится каждый год в конце января в уникальные даты.

В 2024 году выпадает на 29 января.

Киберпонедельник (Cyber Monday) — это время распродаж в онлайн-магазинах. Проводить его придумали в США, но там этот день скидок привязан к октябрьской "чёрной пятнице" и следует за ней. В России же решили проводить эту акцию отдельно от неё — в конце января. Формально она выпадает на один понедельник, но на деле обычно растянута на несколько дней: каждый магазин определяет сроки сам.

В нашей стране первый Киберпонедельник прошёл 28 января 2013 года. Тогда организатором выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Так как был достигнут ощутимый эффект — количество заказов возросло в четыре раза по отношению к обычным дням, — то акцию решили проводить каждый год. Если сначала в ней участвовало всего несколько магазинов, то теперь их сотни.

Если вы среди тех, кто решил попробовать не упустить выгоду, то нужно помнить о нескольких правилах, которые позволят не потратить лишнего: определите бюджет заранее и старайтесь не поддаваться искушению выходить за его рамки;

составьте список покупок, чтобы не купить ничего лишнего;

сравните цены у разных продавцов перед покупкой, не берите ничего, поверив первому объявлению о скидках;

остерегайтесь мошенников: они могут попытаться заработать на доверчивости граждан.

День изобретения автомобиля

29 января отмечается День изобретения автомобиля. Фото © Shutterstock

29 января в России и других странах свой праздник могут отмечать автолюбители: на эту дату приходится день рождения автомобиля. Несколько фактов об этом событии. Это международный памятный день.

Отмечается ежегодно 29 января, по календарю не смещается.

Ровно 138 лет назад Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль.

К этой дате обычно приурочены выставки и другие мероприятия по теме истории машин.

29 января 1886 года немецкий инженер Карл Бенц получил Германский императорский патент № 37435 на Motorwagen — первый автомобиль, с которого принято теперь отсчитывать историю всего автотранспорта.

Успех к Бенцу пришёл не сразу. За год до этого, в 1885-м, он представил бюргерам Мангейма трёхколёсный двухместный экипаж весом в четверть тонны на высоких колёсах со спицами. За движение этой невиданной повозки отвечал собранный Бенцем же четырёхтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Машина могла развивать скорость 16 км/ч, что по тем временам было довольно прогрессивно.

Увы, при презентации того варианта Motorwagen случилось ЧП. Громкая техника напугала на улице лошадь, та понесла и рассыпала по улице груз мясника. Бенцу пришлось выкупить весь испорченный товар, а автомобиль отправить на доработку. В итоге инженер создал три экземпляра своих первых самодвижущихся машин. Две сохранить не удалось, а вот третья находится в Германском музее в Мюнхене. Автомобиль хорошо сохранился, на нём можно даже ездить, но этого никто не делает: уникальный экспонат нужно сохранить для потомков.

День первооткрывателя в России

29 января в России отмечается День первооткрывателя. Фото © Historyrussia

29 января в России отмечается праздник, посвящённый целеустремлённым и любознательным людям, — День первооткрывателя. Несколько фактов о нём. Это российский неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату.

Посвящён открытию в 1920 году Антарктиды российскими мореплавателями.

В этот день проводятся тематические выставки в музеях, лекции, специальные уроки в школах.

По какой-то причине так сложилось, что День первооткрывателя в России принято отмечать 29 января, хотя историческое событие, которому он посвящён, — открытие Антарктиды — произошло в другой день, 28 января. Впрочем, это не умаляет важности праздника.

Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года Первой русской антарктической экспедицией, которая достигла ледяного материка на шлюпах "Восток" и "Мирный" под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева.

Плавание было чрезвычайно трудным и опасным, ведь на небольших деревянных судах нужно было маневрировать вблизи льдов и айсбергов, зачастую в тумане. В сумме в этой экспедиции два экипажа проделали путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. По пути было открыто множество мысов, заливов, островов, и некоторые получили названия в честь членов экспедиции.

День мобилизации против угрозы ядерной войны

29 января отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны. Фото © Shutterstock

29 января в России и других странах отмечается праздник единства перед лицом общей глобальной проблемы — День мобилизации против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear War). Предлагаем узнать о нём больше. Это международный официальный праздник.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 29 января.

Приурочен к дате принятия Делийской декларации.

Посвящён призыву прекратить гонку ядерных вооружений.

Делийская декларация о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели. Её утвердили представители нескольких государств.

В документе отмечается, что человечество находится на решающем поворотном этапе истории. Ядерное оружие грозит уничтожить не только всё, что было создано человеком на протяжении веков, но и самого человека и даже жизнь на Земле. При этом мир, доставшийся нам в наследство, принадлежит нынешним и грядущим поколениям, и это требует, чтобы приоритет отдавался общечеловеческим ценностям.

Предлагается признать, что человеческая жизнь — это высшая ценность, а ненасилие — основа существования сообщества. На место "равновесия страха" должна прийти всеобъемлющая международная безопасность. В документе обозначен призыв полностью уничтожить ядерные арсеналы до конца текущего столетия, запретить испытание ядерного оружия, снизить уровень обычного вооружения и вооружённых сил.

Приметы 29 января

День поклонения честным веригам святого апостола Петра

29 января Русская православная церковь чтит память апостола Петра. Этот день посвящён эпизоду жизни святого, и касается он вериг — цепей, которые среди глубоко верующих было принято носить для смирения плоти. Согласно преданию, примерно в 42-м году апостол был заключён в темницу за проповедь о Спасителе и там скован железными цепями. Ночью ангел Господень снял с Петра кандалы и вывел его из заточения. Христиане, услышав о чуде, взяли цепи и стали хранить их как драгоценность. Сейчас вериги апостола Петра доступны для поклонения в храме во имя святого апостола Петра в Риме. 29 января они выносятся на поклонение народу.

Пётр-полукорм

На Руси в эту дату отмечали народный праздник Пётр-полукорм. Был обычай в этот день проверять запасы пищи и кормов с целью убедиться, что их хватит до весеннего урожая. А ещё Петров день называли волчьим. Считалось, что оголодавшие хищники начинают заходить в деревни в поисках, чем поживиться. Ворота и двери в этот день положено было держать на замке, вечером старались без особой нужды не выходить на улицу. В целом Петров день было принято проводить за домашними делами и заботами. По приметам, тот, кто будет лениться, потом может накликать на себя беду. Хозяйкам полагалось тщательно убраться в жилище.

Погодные приметы 29 января

Снег на Петров день — к дождливому лету.

Морозы — к лету жаркому и засушливому.

На крыше большие сосульки — жди потепления.

Северный ветер — быть морозу.

Именинники 29 января

29 января именины может отмечать российский актёр Иван Янковский. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 29 января, именины могут отмечать: Симон;

Иван;

Максим;

Пётр.

Авторы Вадим Андреев