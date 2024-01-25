В Москве арестовали пенсионерку с подругой, заказавшую убийство родного сына

В Москве арестовали подруг-пенсионерок, которые готовили покушение на убийство сына одной из них, сообщили в столичной прокуратуре. Женщины вину не признали и возражали против заключения под стражу.

В Москве арестовали подруг-пенсионерок, готовивших убийство сына одной из них. Видео © T.me / Прокуратура Москвы

"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал в отношении матери — Эльмурзаевой Ляли Османовны — и второго фигуранта дела, соучастника преступления — Камышниковой Елены Ивановны — меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 23 марта 2024 года, — уточнили в самой инстанции.