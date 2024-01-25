"Моя сократилась": Орешкин позавидовал россиянам, чьи зарплаты выросли на десятки процентов

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что на многих российских предприятиях зарплаты увеличились, по отдельным направлениям отмечается рост почти в два раза. Об этом рассказал он в беседе с Лайфом, посетовав, что в Администрации Президента дела обстоят по-иному.

Помощник президента Максим Орешкин — о зарплатах в АП. Видео © LIFE

"У Администрации Президента отрицательный рост зарплат, так как индексация осуществляется в меньшем объёме, чем инфляция. С точки зрения Администрации Президента, моя зарплата только сократилась, но на промышленных предприятиях рост в десятки процентов", — сказал Орешкин и заметил, что это сопряжено с большей выработкой, нагрузкой на этих сотрудников.