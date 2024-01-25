Херш отметил рост недовольства Зеленским и уважения к Путину с Си Цзиньпином

Журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш обратил внимание на растущее недовольство президентом США Джо Байденом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским со стороны мирового сообщества. В то же время уважение к лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину возрастает, заметил он.

"Поддержка, которую Байден оказывает Украине и Израилю в их войнах, а также недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его в один клуб с Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которые подвергаются всё большему осуждению в значительной части мира. Иронично, что в президентский срок Байдена за пределами Запада растёт уважение к Путину и Си Цзиньпину", — написал он на платформе Substack.

Журналист утверждает, что Байден дал приказ о нанесении ударов по объектам движения "Ансар Аллах" в Йемене под влиянием "политической паники". Он также осудил американское вмешательство в конфликты на Украине и в секторе Газа, назвав это катастрофой.