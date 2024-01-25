Женщина погибла при сбросе бомбы с украинского БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него сбросили взрывное устройство, в результате чего погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В очередной раз террористический режим Украины убил беззащитного человека. И это произошло не во время обстрела, а было сделано целенаправленно оператором БПЛА, просто чтобы убить женщину", — написал он в своём телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким погибшей.