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25 января, 18:19

Женщина погибла при сбросе бомбы с украинского БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него сбросили взрывное устройство, в результате чего погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В очередной раз террористический режим Украины убил беззащитного человека. И это произошло не во время обстрела, а было сделано целенаправленно оператором БПЛА, просто чтобы убить женщину", — написал он в своём телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким погибшей.

В Донецке при обстреле ВСУ погиб 23-летний сотрудник МЧС
В Донецке при обстреле ВСУ погиб 23-летний сотрудник МЧС

Ранее сегодня ракетная опасность объявлена в городе Грайвороне и Грайворонском округе Белгородской области, жителям было рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам.

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Александра Мышляева
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