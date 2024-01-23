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23 января, 14:41

В Донецке при обстреле ВСУ погиб 23-летний сотрудник МЧС

23-летний спасатель погиб в результате сегодняшнего обстрела Донецка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

23-летний сотрудник МЧС, погибший при обстреле Донецка. Обложка © T.me / МЧС России

23-летний сотрудник МЧС, погибший при обстреле Донецка. Обложка © T.me / МЧС России

"Никита Данилов — сапёр Специализированного спасательного центра МЧС России. Сегодня на 24-м году его жизнь оборвал снаряд ВСУ при обстреле Куйбышевского района города Донецка", — говорится в телеграм-канале ведомства.

На счету сотрудника МЧС были сотни уничтоженных взрывоопасных предметов, он не раз рисковал жизнью, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей. Как отметил министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, гибель Никиты — это невосполнимая утрата не только для его семьи, но и для ведомства.

"Погибший выполнял задачи в самых сложных и опасных условиях. Благородная миссия по разминированию освобождённых территорий, к сожалению, обернулась трагедией. Память о нашем бойце навечно останется в сердцах коллег", — указал глава министерства.

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Ранее Лайф рассказывал, как ВСУ 21 января ударили по донецкому микрорайону "Текстильщик". Под обстрел попал рынок, на котором воскресным утром было много людей. После этого произошла атака в Куйбышевском районе: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника по мирным людям. Всего в этот день погибло 28 человек, несколько десятков жителей пострадали. 22 января был объявлен траур по погибшим. Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

Обложка ©

ТАСС / Максим Шмаков

Николь Вербер
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