В Донецке при обстреле ВСУ погиб 23-летний сотрудник МЧС
23-летний спасатель погиб в результате сегодняшнего обстрела Донецка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
23-летний сотрудник МЧС, погибший при обстреле Донецка. Обложка © T.me / МЧС России
"Никита Данилов — сапёр Специализированного спасательного центра МЧС России. Сегодня на 24-м году его жизнь оборвал снаряд ВСУ при обстреле Куйбышевского района города Донецка", — говорится в телеграм-канале ведомства.
На счету сотрудника МЧС были сотни уничтоженных взрывоопасных предметов, он не раз рисковал жизнью, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей. Как отметил министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, гибель Никиты — это невосполнимая утрата не только для его семьи, но и для ведомства.
"Погибший выполнял задачи в самых сложных и опасных условиях. Благородная миссия по разминированию освобождённых территорий, к сожалению, обернулась трагедией. Память о нашем бойце навечно останется в сердцах коллег", — указал глава министерства.
Ранее Лайф рассказывал, как ВСУ 21 января ударили по донецкому микрорайону "Текстильщик". Под обстрел попал рынок, на котором воскресным утром было много людей. После этого произошла атака в Куйбышевском районе: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника по мирным людям. Всего в этот день погибло 28 человек, несколько десятков жителей пострадали. 22 января был объявлен траур по погибшим. Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.
ТАСС / Максим Шмаков