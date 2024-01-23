В Донецке при обстреле ВСУ погиб 23-летний сотрудник МЧС

"Никита Данилов — сапёр Специализированного спасательного центра МЧС России. Сегодня на 24-м году его жизнь оборвал снаряд ВСУ при обстреле Куйбышевского района города Донецка", — говорится в телеграм-канале ведомства.

На счету сотрудника МЧС были сотни уничтоженных взрывоопасных предметов, он не раз рисковал жизнью, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей. Как отметил министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, гибель Никиты — это невосполнимая утрата не только для его семьи, но и для ведомства.