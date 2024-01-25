Ракетная опасность объявлена в Белгородской области
Ракетная опасность объявлена в Грайвороне и Грайворонском округе Белгородчины
Ракетная опасность объявлена в городе Грайвороне и Грайворонском округе Белгородской области, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам. Сообщение распространил региональный оперштаб.
"РСЧС: Грайворон и Грайворонский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — призывают жителей региона.
Напомним, накануне днём ВСУ сбили в Белгородской области российский Ил-76. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. France Info узнало, что их мог выпустить американский ЗРК Patriot.
Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu