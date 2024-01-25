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25 января, 17:49

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Ракетная опасность объявлена в Грайвороне и Грайворонском округе Белгородчины

Ракетная опасность объявлена в городе Грайвороне и Грайворонском округе Белгородской области, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам. Сообщение распространил региональный оперштаб.

"РСЧС: Грайворон и Грайворонский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — призывают жителей региона.

В селе под Белгородом устроили стихийный мемориал в память об экипаже Ил-76
В селе под Белгородом устроили стихийный мемориал в память об экипаже Ил-76

Напомним, накануне днём ВСУ сбили в Белгородской области российский Ил-76. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. France Info узнало, что их мог выпустить американский ЗРК Patriot.

Обложка ©

Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu

Андрей Бражников
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