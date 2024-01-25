Российские военные отразили атаку ВСУ на Белгородскую область из РСЗО Vampire
МО РФ: Силы ПВО сбили два снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили новую атаку Украины на Белгородскую область, сбив два снаряда реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО RM-70 Vampire ("Вампир"). Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области", — уточнили в министерстве.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что силы ПВО уничтожили две воздушные цели над селом Красный Куток в Борисовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.
Ранее сегодня ракетная опасность объявлена в городе Грайвороне и Грайворонском округе Белгородской области, жителям было рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам.