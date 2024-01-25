Российские военные отразили атаку ВСУ на Белгородскую область из РСЗО Vampire

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили новую атаку Украины на Белгородскую область, сбив два снаряда реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщает Минобороны России.

"Сегодня около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО RM-70 Vampire ("Вампир"). Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области", — уточнили в министерстве.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что силы ПВО уничтожили две воздушные цели над селом Красный Куток в Борисовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.