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25 января, 20:19

Суд в США дал россиянину Дунаеву 64 месяца тюрьмы по делу о кибермошенничестве

В США завершилось рассмотрение дела россиянина Владимира Дунаева, который был задержан по статье о кибермошенничестве. Суд приговорил его к пяти годам и четырём месяцам тюрьмы, сообщил американский Минюст.

В ведомстве уточнили, что экстрадированный из Южной Кореи по запросу Вашингтона гражданин РФ принимал участие в создании вредоносной программы для вымогательств Trickbot. Софт заразил миллионы компьютеров по всему миру.

"Подсудимый приговорён к 64 месяцам тюрьмы с учётом времени, проведённого под стражей, и пяти годам под надзором после освобождения", — сказано в сообщении.

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Между тем в Москве суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима за теракт в Петербурге. Её соратник Дмитрий Каинцев отделался меньшим сроком.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Unsplash / Tim Mossholder

Илья Пушкарев
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