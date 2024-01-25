Суд в США дал россиянину Дунаеву 64 месяца тюрьмы по делу о кибермошенничестве
В США завершилось рассмотрение дела россиянина Владимира Дунаева, который был задержан по статье о кибермошенничестве. Суд приговорил его к пяти годам и четырём месяцам тюрьмы, сообщил американский Минюст.
В ведомстве уточнили, что экстрадированный из Южной Кореи по запросу Вашингтона гражданин РФ принимал участие в создании вредоносной программы для вымогательств Trickbot. Софт заразил миллионы компьютеров по всему миру.
"Подсудимый приговорён к 64 месяцам тюрьмы с учётом времени, проведённого под стражей, и пяти годам под надзором после освобождения", — сказано в сообщении.
Между тем в Москве суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима за теракт в Петербурге. Её соратник Дмитрий Каинцев отделался меньшим сроком.
* Внесена в список террористов и экстремистов.
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