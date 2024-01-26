"Нужно быть сумасшедшим": Предсказавший распад СССР историк раскрыл главную ложь Украины о России

Россия не намерена начинать войну с государствами Запада и захватывать весь мир, заявил предсказавший распад СССР французский историк Эмманюэль Тодд. Нужно быть сумасшедшим, чтобы приписывать Москве такие планы, добавил он в эфире ютуб-канала L'invité.

"Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены", — выразил уверенность эксперт.

Свою позицию Тодд подкрепил ссылкой на военную доктрину РФ, которая носит исключительно оборонительный характер. Впрочем, подметил историк, если НАТО создаст реальную угрозу для России и её жителей, не исключено решение о нанесении превентивного ядерного удара исключительно в целях защиты.

"Чтобы говорить, что эта страна собирается захватить весь мир, нужно быть, ну не знаю, сумасшедшим", — подытожил иностранец.