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26 января, 02:22

"Нужно быть сумасшедшим": Предсказавший распад СССР историк раскрыл главную ложь Украины о России

Французский историк Тодд исключил сценарий с нападением России на Запад

Россия не намерена начинать войну с государствами Запада и захватывать весь мир, заявил предсказавший распад СССР французский историк Эмманюэль Тодд. Нужно быть сумасшедшим, чтобы приписывать Москве такие планы, добавил он в эфире ютуб-канала L'invité.

"Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены", — выразил уверенность эксперт.

Свою позицию Тодд подкрепил ссылкой на военную доктрину РФ, которая носит исключительно оборонительный характер. Впрочем, подметил историк, если НАТО создаст реальную угрозу для России и её жителей, не исключено решение о нанесении превентивного ядерного удара исключительно в целях защиты.

"Чтобы говорить, что эта страна собирается захватить весь мир, нужно быть, ну не знаю, сумасшедшим", — подытожил иностранец.

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О вероятности столкновения России и НАТО несколькими днями ранее порассуждал генсек блока Йенс Столтенберг. По словам главы объединения, какая-либо угроза со стороны Москвы отсутствует.

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Илья Пушкарев
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