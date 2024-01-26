Названа схема возвращения денег за купленные еду и напитки при задержке рейса

Авиакомпания обязана обеспечить всех пассажиров прохладительными напитками и горячим питанием в случае длительной задержки рейса. Если по истечении четырёх часов ожидания обладатели билетов всё ещё остаются ненакормленными, — это повод защитить свои права, заявила юрист Елена Мороз.

По словам эксперта, первым делом путешественникам стоит обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту и поставить штамп о задержке, потребовав справку с указанием причин произошедшего. Далее пассажиры могут купить еду и напитки за свой счёт. Важно сохранить все чеки, чтобы в дальнейшем потребовать возмещения убытков.

Если ожидание длится более восьми часов днём и более шести ночью, туристов обязаны разместить в гостинице. В ином случае обладатели билетов вправе обратиться в авиакомпанию с официальной претензией.

"Рекомендую, конечно, обращаться в письменном виде, потому что, если вдруг авиакомпания в досудебном порядке не урегулирует данный спор, впоследствии нужны будут доказательства досудебного урегулирования. Лучше отправлять почтой", — рассказала Мороз телеканалу "Санкт-Петербург".