Сириец, россиянка и египтяне: Работающую по всей РФ международную банду наркоторговцев накрыли в Черкесске

В Черкесске накрыли международную банду, которая организовала наркокартель и торговала наркотиками по всей России. По данным SHOT, ею руководила супружеская пара — 26-летняя россиянка Ангелина и её 29-летний муж-сириец Барсел Дарвиш. Последний приехал в нашу страну в 2022 году, после чего женился на будущей сообщнице и получил гражданство.

Именно Дарвиш создал в Даркнете несколько "интернет-магазинов", через которые пара и продавала свой товар, в том числе в столичном регионе. В роли закладчиков выступали граждане Египта, пока силовики смогли идентифицировать троих — Мохамеда Аделя Али, Ийсса Ахмеда Али Ахмеда Али и Мустафу Мохамеда Хассана Ахмеда.

Известно, что супруги не имели легального заработка и жили только на выручку от продажи наркотиков. На данный момент сириец и египтяне находятся в СИЗО, а россиянка — под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере, а также по факту создания преступного сообщества.