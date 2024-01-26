"Обстановка накаляется": Нарышкин рассказал о необходимости диалога между СВР и ЦРУ

Предотвратить грозящие большой опасностью события в мире поможет диалог между Службой внешней разведки РФ и Центральным разведывательным управлением США. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

"В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к очень опасной черте, этот диалог может предотвратить опасные события", — заявил Нарышкин в интервью РИА "Новости".

По его словам, сейчас в мире наблюдаются изменения в международных отношениях, которые предполагают сдвиг "от однополярного американоцентричного мира к более справедливому и безопасному полицентричному мироустройству". Нарышкин отмечает, что в такое время диалог между странами особенно необходим.