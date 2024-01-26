"Обстановка накаляется": Нарышкин рассказал о необходимости диалога между СВР и ЦРУ
Нарышкин: Диалог СВР и ЦРУ поможет предотвратить опасные события в мире
Предотвратить грозящие большой опасностью события в мире поможет диалог между Службой внешней разведки РФ и Центральным разведывательным управлением США. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.
"В условиях, когда международная обстановка накаляется настолько, что может подойти к очень опасной черте, этот диалог может предотвратить опасные события", — заявил Нарышкин в интервью РИА "Новости".
По его словам, сейчас в мире наблюдаются изменения в международных отношениях, которые предполагают сдвиг "от однополярного американоцентричного мира к более справедливому и безопасному полицентричному мироустройству". Нарышкин отмечает, что в такое время диалог между странами особенно необходим.
Ранее Лайф писал, что западные государства, прежде всего США, пытаются устроить революцию в России, как проделывали это в странах Ближнего Востока и на Украине. Директор СВР рассказал, что Запад также пытается взбодрить антироссийскую оппозицию, спонсируя неправительственные организации.
ТАСС / Сергей Бобылев