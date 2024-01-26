"Ничего не получится": Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России

Западные страны, прежде всего США, планируют устроить революцию в России, однако такая возможность исключена. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, они искренне верят в "могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов". Нарышкин вспомнил, что на счету Запада уже имеются успешные попытки дестабилизировать общество и правительство в странах Ближнего Востока и Северной Африки ("арабская весна") и на Украине (Евромайдан). Поверив в себя, западники решили, что справятся и с Россией, но у них это не получится.

В настоящее время, добавляет глава СВР, западные государства предпринимают попытки взбодрить осевшую у него антироссийскую оппозицию, вынашивая планы раскачать ситуацию в РФ. Они получили возможность финансировать множество представителей неправительственных организаций, работа которых направлена против Москвы.

"Потому что всем известно, что лидеров оппозиции ничто так не занимает, как возможность делить руководящие посты даже в таком несуществующем "правительстве в изгнании", — рассказал Нарышкин, добавив, что Западу не удастся подорвать обстановку в России, несмотря на все попытки дестабилизировать ситуацию.