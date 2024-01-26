Запад в начале СВО требовал от Зеленского согласиться на условия России, заявил его биограф
Биограф Шустер: Запад требовал от Украины уступок на мирных переговорах с РФ
Запад требовал от Украины дополнительных уступок на мирных переговорах с Россией. Об этом пишет журналист издания Time Саймон Шустер в своей книге The Showman о Владимире Зеленском.
Так, весной 2022 года переговорщики от Москвы и Киева сошлись во мнении, что "выйти из тупика" можно, только организовав личную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Последний, указывает автор, столкнулся с давлением со стороны своих союзников, требовавших принять условия РФ.
Ранее Саймон Шустер также раскрыл подробности жизни Владимира Зеленского в бункере в начале спецоперации. Журналист утверждает, что тот, будучи "похожим на ходячий труп", практически не спал и питался буквально консервами и чёрствым хлебом. Уже позже обитатель убежища стал питаться яичницей и хот-догами.
ТАСС / AP / Roman Koksarov