Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днём Республики
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днём Республики. Об этом сообщается в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.
"Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", — говорится в сообщении.
В своём поздравлении российский лидер также отметил, что дорожит "отношениями привилегированного стратегического партнёрства между государствами". Он пожелал представителям индийской власти "доброго здоровья и успехов", а также выразил уверенность, что страны продолжат наращивать конструктивное сотрудничество по различным направлениям.
Ранее Лайф писал, что Индия оказалась единственной страной, долг России перед которой увеличился в 2022 году. Во Всемирном банке отметили, что задолженность перед индийской стороной составила около 777 миллионов долларов.
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