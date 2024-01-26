Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днём Республики

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днём Республики. Об этом сообщается в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

"Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня", — говорится в сообщении.

В своём поздравлении российский лидер также отметил, что дорожит "отношениями привилегированного стратегического партнёрства между государствами". Он пожелал представителям индийской власти "доброго здоровья и успехов", а также выразил уверенность, что страны продолжат наращивать конструктивное сотрудничество по различным направлениям.