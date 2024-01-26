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26 января, 07:23

В Ростове-на-Дону задержали двух россиян за передачу Киеву данных о ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону двух граждан России, которые собирали данные о Вооружённых силах РФ для дальнейшей передачи на Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"По версии следствия, они инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб. В ходе общения дали согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО", — заявили в ведомстве.

По информации ФСБ, задержанные успели передать украинской стороне информацию о местоположении военной техники, а также личного состава подразделений Южного военного округа, за что россиянам были выплачены денежные средства. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. С ними работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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Ранее Лайф писал, что в Кургане вынесли приговор местному студенту, который сотрудничал со спецслужбами Украины. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Молодой человек планировал совершать диверсии на объектах военной инфраструктуры.

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freepik / rawpixel.com

Ян Поланин
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