В Ростове-на-Дону задержали двух россиян за передачу Киеву данных о ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону двух граждан России, которые собирали данные о Вооружённых силах РФ для дальнейшей передачи на Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"По версии следствия, они инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб. В ходе общения дали согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО", — заявили в ведомстве.

По информации ФСБ, задержанные успели передать украинской стороне информацию о местоположении военной техники, а также личного состава подразделений Южного военного округа, за что россиянам были выплачены денежные средства. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. С ними работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.