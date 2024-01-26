В Ростове-на-Дону задержали двух россиян за передачу Киеву данных о ВС РФ
Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону двух граждан России, которые собирали данные о Вооружённых силах РФ для дальнейшей передачи на Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"По версии следствия, они инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб. В ходе общения дали согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО", — заявили в ведомстве.
По информации ФСБ, задержанные успели передать украинской стороне информацию о местоположении военной техники, а также личного состава подразделений Южного военного округа, за что россиянам были выплачены денежные средства. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. С ними работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Ранее Лайф писал, что в Кургане вынесли приговор местному студенту, который сотрудничал со спецслужбами Украины. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Молодой человек планировал совершать диверсии на объектах военной инфраструктуры.