Два человека погибли и один пострадал при пожаре в деревянном доме в Приамурье

Возгорание деревянного дома произошло на улице Гагарина в Белогорске Амурской области. В результате ЧП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Возгорание деревянного дома в Белогорске. Видео © T.me / МЧС Амурской области

"Звеньями газодымозащитной службы в строении обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. При пожаре пострадал мужчина 1974 г.р., доставлен в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали 14 специалистов, а также три единицы спецтехники. Проводится доследственная проверка по факту происшествия. К работе подключились следственно-оперативная группа и сотрудники прокуратуры.