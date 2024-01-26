Два человека погибли и один пострадал при пожаре в деревянном доме в Приамурье
Возгорание деревянного дома произошло на улице Гагарина в Белогорске Амурской области. В результате ЧП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Возгорание деревянного дома в Белогорске. Видео © T.me / МЧС Амурской области
"Звеньями газодымозащитной службы в строении обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. При пожаре пострадал мужчина 1974 г.р., доставлен в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали 14 специалистов, а также три единицы спецтехники. Проводится доследственная проверка по факту происшествия. К работе подключились следственно-оперативная группа и сотрудники прокуратуры.
Ранее Лайф писал, что в Улан-Баторе произошёл взрыв грузовика с газом. При пожаре погибло шесть человек, ещё 14 получили различные травмы. Отмечается, что огонь также уничтожил 30 автомобилей.
T.me / МЧС Амурской области