В Колумбии застрелили известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию

На севере Колумбии убили директора радиостанции Sonora Estéreo Мардонио Мехиа Мендеса. По данным фонда свободы прессы (FLIP), журналиста застрелили в ночь на 24 января в городе Сан-Педро — киллеры приехали на место происшествия на мотоцикле.

Одного из подозреваемых задержали в тот же день. Власти отметили, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью радиоведущего. В фонде Мендеса назвали его одним из самых признанных журналистов в регионе.