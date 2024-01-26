В Колумбии застрелили известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию
FLIP: На севере Колумбии застрелили директора радиостанции Sonora Estéreo
Мардонио Мехия Мендоса. Обложка © X (Twitter) / Tu Onda Club
На севере Колумбии убили директора радиостанции Sonora Estéreo Мардонио Мехиа Мендеса. По данным фонда свободы прессы (FLIP), журналиста застрелили в ночь на 24 января в городе Сан-Педро — киллеры приехали на место происшествия на мотоцикле.
Одного из подозреваемых задержали в тот же день. Власти отметили, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью радиоведущего. В фонде Мендеса назвали его одним из самых признанных журналистов в регионе.
Ранее Лайф писал, что в Греции в районе Неос-Козмос застрелили 44-летнего владельца автозаправочной станции. На месте убийства было найдено 97 гильз.