В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся от огня три дня назад
В Саратове в пожаре погиб мужчина, который три дня назад сумел спастись из загоревшейся квартиры. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожар произошёл ночью 26 января в квартире на четвёртом этаже по улице Барнаульской. В результате ЧП погиб 50-летний мужчина. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.
При этом 23 января в этой же квартире уже был пожар, тогда загорелся матрас, но мужчина успел эвакуироваться.
А ранее в Москве пожилая женщина погибла, когда китайское электроодеяло на ней внезапно вспыхнуло из-за неисправности и огонь охватил всю постель. Прибывшие спасатели вынесли пострадавшую с ожогами из квартиры и попытались откачать, но спасти её не удалось. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.
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