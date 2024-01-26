В Саратове при пожаре погиб мужчина, спасшийся от огня три дня назад

В Саратове в пожаре погиб мужчина, который три дня назад сумел спастись из загоревшейся квартиры. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошёл ночью 26 января в квартире на четвёртом этаже по улице Барнаульской. В результате ЧП погиб 50-летний мужчина. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.

При этом 23 января в этой же квартире уже был пожар, тогда загорелся матрас, но мужчина успел эвакуироваться.