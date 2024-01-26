Регион

Уведомления отключены

26 января, 08:30

"Такого никогда не было": Экс-премьера Украины шокировало сокращение населения страны в 2,5 раза за десять лет

Азаров: Население Украины сократилось в 2,5 раза по сравнению с 2014-м

Население Украины с 2014 года сократилось в два с половиной раза. Подобные цифры фиксируются впервые за такой короткий период, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров.

"Население Украины сократилось по сравнению с 2014 годом в два с половиной раза. Никакие "голодоморы", которые они (украинские власти. — Прим. Лайфа) придумали, — они даже близко несопоставимы с последствиями их правления сейчас", — рассказал Азаров в своих соцсетях.

По его словам, киевская власть издевается над жителями Незалежной. Экс-премьер считает, что граждане любой другой страны уже давно бы "вытащили и растерзали" Владимира Зеленского, однако украинцы выбирают просто покинуть государство.

"Настоящий кошмар": Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные ресурсы ВСУ опустошены
"Настоящий кошмар": Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные ресурсы ВСУ опустошены

Ранее Лайф писал, что Владимира Зеленского обвинили в демографической катастрофе на Украине. По словам местных политиков, из-за киевского режима население Незалежной сократилось до 19 миллионов человек. Ситуация несёт угрозу для будущего страны.

Обложка ©

Unsplash

Ян Поланин
  • Новости
  • Украина
  • Николай Азаров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров