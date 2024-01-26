Население Украины с 2014 года сократилось в два с половиной раза. Подобные цифры фиксируются впервые за такой короткий период, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров.

"Население Украины сократилось по сравнению с 2014 годом в два с половиной раза. Никакие "голодоморы", которые они (украинские власти. — Прим. Лайфа) придумали, — они даже близко несопоставимы с последствиями их правления сейчас", — рассказал Азаров в своих соцсетях.

По его словам, киевская власть издевается над жителями Незалежной. Экс-премьер считает, что граждане любой другой страны уже давно бы "вытащили и растерзали" Владимира Зеленского, однако украинцы выбирают просто покинуть государство.