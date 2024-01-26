"Такого никогда не было": Экс-премьера Украины шокировало сокращение населения страны в 2,5 раза за десять лет
Азаров: Население Украины сократилось в 2,5 раза по сравнению с 2014-м
Население Украины с 2014 года сократилось в два с половиной раза. Подобные цифры фиксируются впервые за такой короткий период, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров.
"Население Украины сократилось по сравнению с 2014 годом в два с половиной раза. Никакие "голодоморы", которые они (украинские власти. — Прим. Лайфа) придумали, — они даже близко несопоставимы с последствиями их правления сейчас", — рассказал Азаров в своих соцсетях.
По его словам, киевская власть издевается над жителями Незалежной. Экс-премьер считает, что граждане любой другой страны уже давно бы "вытащили и растерзали" Владимира Зеленского, однако украинцы выбирают просто покинуть государство.
Ранее Лайф писал, что Владимира Зеленского обвинили в демографической катастрофе на Украине. По словам местных политиков, из-за киевского режима население Незалежной сократилось до 19 миллионов человек. Ситуация несёт угрозу для будущего страны.
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