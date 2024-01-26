"Полезный совет" врачей пить кефир на ночь оказался способен привести к опасной болезни

Многие годы врачи рекомендовали вечером употреблять кисломолочные продукты, так как они утоляют голод и полезны для кишечника. Однако совсем недавно специалисты поняли, что если на ночь регулярно пить, к примеру, кефир, то через какое-то время можно столкнуться с ожирением и диабетом. Об этом заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"И дело не в "зловредных" врачах, которые давали плохие советы, а в том, что в последние годы появились новые знания. Теперь используются такие понятия, как гликемический индекс и инсулиновый индекс. То есть теперь мы смотрим, как меняется уровень глюкозы и инсулина в крови после употребления тех или иных продуктов", — отметила она в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, ночью у человека, который пьёт кефир, падает уровень глюкозы в крови, а печень начинает её ускоренно синтезировать. Специалист подчеркнула, что в результате нарушается гликемия и развивается диабет. Кроме того, этот процесс способствует набору жировой ткани.