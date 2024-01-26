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26 января, 09:03

Кравчук предупреждал Клинтона об украинских националистах, готовых на "немыслимое"

Архив США: Кравчук говорил с Клинтоном о националистах и красивых украинках

В 1994 году первый президент Украины Леонид Кравчук заверял американского коллегу Билла Клинтона, что националистов в стране не так уж и много, но они готовы на "немыслимые поступки". Об этом говорится в рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме.

Согласно опубликованным документам, Кравчук встречал тогдашнего главу Белого дома в аэропорту Борисполя. В ходе беседы он рассказал ему о красивых украинских девушках, а также о гостеприимстве народа. В частности, Кравчук отмечал, что Клинтона на Украине всегда будут встречать тепло и душевно.

"Это наша традиция — встречать гостей хлебом, солью и молодыми девушками. Украинки знамениты своей красотой", — сказал тогда экс-президент Незалежной.

Кстати, в опубликованных США документах также говорилось о встрече экс-президента России Бориса Ельцина и Клинтона. Тогдашний российский лидер заявил, что наша страна должна первой присоединиться к НАТО в случае расширения блока.

Пленный боец ВСУ рассказал о "молитве националиста", с которой начиналось его утро
Пленный боец ВСУ рассказал о "молитве националиста", с которой начиналось его утро
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ТАСС / Zuma

Наталья Исакова
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