В Совфеде оценили предложение о введении налогового вычета на лечение домашних животных

Прежде чем вводить налоговый вычет на лечение и вакцинацию домашних питомцев, требуется посчитать, в какую сумму обойдётся эта инициатива. Соответствующее заявление сделал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Ранее депутаты из ЛДПР предложили компенсировать часть средств владельцам домашних животных за их вакцинацию и лечение. Речь идёт о 13% от потраченной суммы за календарный год. При этом выплату смогут получить хозяева, чьи питомцы официально зарегистрированы. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму.

"Насколько мы можем себе сейчас позволить отвлекать достаточно серьёзные средства на животных, нужно как следует посчитать, прежде чем принимать решение по этой идее, но я сейчас не могу быть уверенным в том, что это всё сегодня возможно", — приводит РИА "Новости" слова Башкина.

Как считает сенатор, цель предложенной депутатами инициативы — подтолкнуть россиян официально регистрировать и легализовать своих питомцев, чтобы повысить ответственность к их содержанию. По словам Башкина, задача очень актуальна, её необходимо поддержать, однако "механизмы мотивации могут быть разные".

