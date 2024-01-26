Девушка сделала тест ДНК и узнала, что у неё есть 200 родственников

Жительница США узнала, что у неё есть около 200 единокровных братьев и сестёр, после того, как сделала тест ДНК. Об этом сообщает USA Today.

По информации издания, 24-летняя Жаклин Фросолоне оказалась шокирована, узнав о таком пополнении в семействе. Ранее у неё была только одна сестра. Выяснилось, что зачатие девушки произошло при помощи донорской спермы, но её мать хранила секрет. Услугами этого же донора воспользовались ещё более двух сотен женщин. При этом количество родных Жаклин может вырасти, так как биоматериал данного мужчины доступен по сей день.

Фросолоне решила пообщаться с некоторыми родственниками и написала им в социальных сетях. Поначалу девушка была счастлива обрести такую большую семью, но затем расстроилась.

"Прошло три года, но я до сих пор толком не переварила эту информацию. Сначала я думала, что это круто, но теперь началась диссоциация: как будто я смотрю на всё чужими глазами и наблюдаю, как пытаюсь пройти через это", — сказала Жаклин.

Американка рассказала, что у неё большое количество хронических заболеваний. Так, у Жаклин есть киста в позвоночнике, которая приводит к тремору тела и грозит параличом. Кроме того, у неё диагностированы дерматит, вагинит, наджелудочковая тахикардия, она лечится от депрессии и тревожности. Фросолоне посетовала на то, что не узнала о своей генетике раньше, ведь это сделало бы её лечение эффективнее.