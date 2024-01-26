Российских учителей хотят защитить от травли в Сети с помощью специальной памятки

Для российских педагогов необходимо создать специализированную служебную памятку об основах ведения социальных сетей и для противодействия травле, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Соответствующее обращение он направил министру образования Сергею Кравцову.

Как пишет RT со ссылкой на имеющийся документ, неугодные учителя периодически становятся жертвами преследования и провокаций: им угрожают, выдвигают необоснованные обвинения, а в Сети — объявляют охоту. В то же время сами педагоги зачастую не являются уверенными пользователями интернет-пространства, не разбираются в тонкостях виртуального общения и беззащитны перед троллингом, воспринимая его всерьёз. Всё это влияет на их продуктивность.

"Прошу вас рассмотреть возможность создания специализированной служебной памятки для отечественных педагогов об основах ведения социальных сетей, виртуального общения со своими учениками и их родителями, а также для противодействия попыткам травли или троллинга", — пишет Ветров, отмечая, что это поможет изменить сложившуюся ситуацию.