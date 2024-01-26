Юрист предупредил, что за ссоры в домовых чатах вы в прямом смысле можете поплатиться

Участникам общедомовых чатов стоит быть внимательными при общении, так как за оскорбления и нецензурную брань они могут быть оштрафованы на 20 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ. Об этом Лайфу рассказала юрист Виктория Ситдикова.

Эксперт отметила, что угрозы, клевета, разжигание межнациональной розни, критика власти и призывы к насилию при общении в домовом чате также могут повлечь за собой наказание. Такие действия квалифицируются по статье 5.62 КоАП РФ, поскольку тут может усматриваться нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам. За подобные нарушения полагается штраф до четырёх тысяч рублей для физических лиц и до ста — для юридических.

"Если унижения и оскорбления лицом в чате другого лица или группы лиц будут унижать человека, дискредитировать по различным признакам: расовым, языковым и т.д., то помимо ст. 136 "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина", ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" УК РФ ответственность может быть именно за пропаганду экстремизма", — прокомментировала Лайфу специалист.

По её словам, скриншоты переписки, в которых участник чата призывал к насилию, имеют юридическую силу, если их заверил нотариус. В результате на их основании можно написать заявление в полицию. После этого будет организована соответствующая проверка, а информацию передадут в суд для дальнейшего разбирательства.

Юрист отмечает, что администратора чата не привлекут к ответственности, если он заранее проинформирует каждого участника о правилах поведения. Создатель сообщества должен уведомлять, что за данные действия (оскорбления, унижения, призывы к насилию) люди будут исключены из чата без возможности реабилитации.