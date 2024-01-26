20-летнего парня выловили из реки при попытке пересечь границу с Литвой, чтобы воевать за ВСУ

В Калининградской области задержали 20-летнего россиянина, который хотел переплыть границу с Литвой, а затем вступить в ряды Вооружённых сил Украины. Оказалось, что молодого человека завербовал для службы в ВСУ легион "Свобода России"*. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, житель посёлка Пачелма Пензенской области Руслан М. специально прилетел за полторы тысячи километров, чтобы уехать воевать на стороне Украины. В страну парень хотел попасть из Литвы. Он придумал план — переплыть реку Неман в Советске и проникнуть в ЕС без "шенгена". Однако операция провалилась, так как пловца выловили из реки. Против парня возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", ему грозит до 20 лет лишения свободы.

А ранее Лайф писал, что жителя Кубани задержали при попытке уехать на Украину, чтобы воевать против России. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. В отношении задержанного заведено уголовное дело о приготовлении к госизмене и к участию в террористической организации.