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26 января, 11:27

20-летнего парня выловили из реки при попытке пересечь границу с Литвой, чтобы воевать за ВСУ

SHOT: На границе России и Литвы задержали парня, планировавшего вступить в ВСУ

В Калининградской области задержали 20-летнего россиянина, который хотел переплыть границу с Литвой, а затем вступить в ряды Вооружённых сил Украины. Оказалось, что молодого человека завербовал для службы в ВСУ легион "Свобода России"*. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, житель посёлка Пачелма Пензенской области Руслан М. специально прилетел за полторы тысячи километров, чтобы уехать воевать на стороне Украины. В страну парень хотел попасть из Литвы. Он придумал план — переплыть реку Неман в Советске и проникнуть в ЕС без "шенгена". Однако операция провалилась, так как пловца выловили из реки. Против парня возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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А ранее Лайф писал, что жителя Кубани задержали при попытке уехать на Украину, чтобы воевать против России. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. В отношении задержанного заведено уголовное дело о приготовлении к госизмене и к участию в террористической организации.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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