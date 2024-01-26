"Очень опасный период": Лукашенко призвал не повторять в Белоруссии ошибок Горбачёва

В Белоруссии идёт смена поколений — опасный период, при прохождении которого нельзя допустить ошибок СССР времён перестройки. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Хотели бы мы этого или нет, идёт смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти… И нам бы тут не ошибиться... Нам бы не повторить горбачёвский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придёт. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить", — сказал он.

Лукашенко указал на разворачивающееся на данный момент в стране реформирование политической жизни: в частности, Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом с серьёзными полномочиями, являясь "ограничителем" для органов власти и "надзором сверху". Поэтому в нём должны заседать "соответствующие" люди.

Этот орган, добавил белорусский лидер, должен быть "на страже" в ходе данного переходного периода. Именно там должны решать вопросы военной доктрины, концепции национальной безопасности, войны и мира. Также при смене поколений, считает Лукашенко, необходимо уделять внимание экономике.