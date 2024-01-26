В Минобороны объявили о сроках завершения постановки "Сарматов" на боевое дежурство

Постановка российских комплексов "Сармат" на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) должна завершиться в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, отметив, что это является одной из ключевых целей ведомства на нынешний год.

"В 2024 году основными задачами в ходе военно-технического обеспечения войск являются: <…> завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН комплекса "Сармат", поступление в состав ВКС стратегических ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500, в состав ВМФ — атомного подводного крейсера "Князь Пожарский", подводных лодок и надводных кораблей", — сказал Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приёмки военной продукции.