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26 января, 12:05

В Минобороны объявили о сроках завершения постановки "Сарматов" на боевое дежурство

МО РФ: Поставка комплексов "Сармат" на дежурство — одна из целей в 2024 году

Постановка российских комплексов "Сармат" на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) должна завершиться в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, отметив, что это является одной из ключевых целей ведомства на нынешний год.

"В 2024 году основными задачами в ходе военно-технического обеспечения войск являются: <…> завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН комплекса "Сармат", поступление в состав ВКС стратегических ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500, в состав ВМФ — атомного подводного крейсера "Князь Пожарский", подводных лодок и надводных кораблей", — сказал Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приёмки военной продукции.

Ранее сообщалось, что на 2024 год в России запланировано семь пусков межконтинентальных ракет. Как отметили в Минобороны, за последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний провели свыше 20 пусков МБР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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