На 2024 год в России запланировано семь пусков межконтинентальных ракет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют провести семь учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"В этом году РВСН планируют провести семь пусков МБР", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что за последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС провели свыше 20 пусков МБР.

Ранее Лайф сообщал, что в РВСН закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". При этом "Тополь-М" остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на комплекс "Ярс" планируется начать после 2025 года.

