На 2024 год в России запланировано семь пусков межконтинентальных ракет
МО РФ: Ракетные войска проведут семь пусков МБР в 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют провести семь учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
"В этом году РВСН планируют провести семь пусков МБР", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что за последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС провели свыше 20 пусков МБР.
Ранее Лайф сообщал, что в РВСН закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". При этом "Тополь-М" остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на комплекс "Ярс" планируется начать после 2025 года.
А 25 октября РВСН провели учения под руководством президента России Владимира Путина. Во время тренировки военные отработали нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ