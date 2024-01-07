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7 января, 15:36

На 2024 год в России запланировано семь пусков межконтинентальных ракет

МО РФ: Ракетные войска проведут семь пусков МБР в 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют провести семь учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"В этом году РВСН планируют провести семь пусков МБР", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что за последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС провели свыше 20 пусков МБР.

Ранее Лайф сообщал, что в РВСН закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". При этом "Тополь-М" остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на комплекс "Ярс" планируется начать после 2025 года.


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А 25 октября РВСН провели учения под руководством президента России Владимира Путина. Во время тренировки военные отработали нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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