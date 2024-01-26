Депутаты предложили лишить детей права на выбор при разводе родителей

Депутаты Госдумы предложили внести изменения в статью 57 Семейного кодекса РФ и конкретизировать понятие "интересы ребёнка", которым часто оперируют при бракоразводных процессах. Также парламентарии предлагают исключить пункт об обязательном учёте мнения ребёнка, достигшего возраста десяти лет. Законопроект уже внесён в нижнюю палату парламента, передаёт газета "Известия".

Авторы документа (Олег Матвейчев из "Единой России", Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Гусев из "Справедливой России — За правду", Иван Мусатов и Станислав Наумов из КПРФ) считают, что родители могут манипулировать детьми, влияя на их позицию. В настоящее время законы позволяют ребёнку "выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы".

Омбудсмен по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала предложение депутатов, заявив, что несовершеннолетних нельзя лишать права выбирать, с каким родителем им остаться. По её словам, в десятилетнем возрасте дети уже способны самостоятельно определять, к кому, маме или папе, они привязаны больше.

"Бывает, конечно, когда родители друг против друга настраивают детей, но всё-таки возраст 10 лет — это когда ребёнок уже осознанный. Против его воли заставлять его жить с одним из родителей — это не совсем правильно", — рассказала омбудсмен в беседе с НСН.