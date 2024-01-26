В Госдуме напомнили Зеленскому, что ни один, даже самый успешный, сериал не бывает вечным
Депутат Хамитов: Ни одна ставка "киевского шута" Зеленского не сработала
Владимир Зеленский совершил большую ошибку, когда в своё время доверил судьбу Украины кураторам с Запада. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, в Киеве не учли, что те самые кураторы могут в любой момент разочароваться в проекте под названием "Украина", прекратить финансирование, да и вообще растерять былую мощь, ведь число недовольных политикой Вашингтона растёт даже там, где Белый дом всегда пользовался поддержкой.
Киевскому шуту ещё предстоит осознание того, что ни одна его ставка не сработала. Мало того, она и не могла сработать: в политике ценятся личности, имеющие собственную позицию и стремящиеся работать в интересах своих избирателей. Те же, кто почему-то решил, что работа марионеткой в кукольном театре гарантирует спокойную и обеспеченную жизнь, похоже, забыли о том, что ни один, даже самый успешный, сериал не бывает вечным.
Амир Хамитов
Собеседник Лайфа добавил, что политика, к изумлению Зеленского, оказалась не похожа на КВН и красивых фраз для победы здесь недостаточно.
Ранее журналист издания Time Саймон Шустер в своей книге о Владимире Зеленском обмолвился о том, что Запад требовал от Украины дополнительных уступок на мирных переговорах с Россией. Так, весной 2022 года переговорщики от Москвы и Киева сошлись во мнении, что "выйти из тупика" можно, только организовав личную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Последний, указывает автор, якобы столкнулся с давлением со стороны своих союзников, требовавших принять условия Москвы, но поступил по-своему.
Сайт президента Украины