В Госдуме напомнили Зеленскому, что ни один, даже самый успешный, сериал не бывает вечным

Киевскому шуту ещё предстоит осознание того, что ни одна его ставка не сработала. Мало того, она и не могла сработать: в политике ценятся личности, имеющие собственную позицию и стремящиеся работать в интересах своих избирателей. Те же, кто почему-то решил, что работа марионеткой в кукольном театре гарантирует спокойную и обеспеченную жизнь, похоже, забыли о том, что ни один, даже самый успешный, сериал не бывает вечным.