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26 января, 12:43

"Курьёз": Политолог оценил рассекреченные переговоры Ельцина и Клинтона о НАТО

Политолог Перла назвал курьёзом рассекреченные переговоры Ельцина и Клинтона

Рассекреченная стенограмма беседы бывшего российского лидера Бориса Ельцина и его американского коллеги Билла Клинтона — это не более чем курьёз. Никакой особой ценности в опубликованных документах нет, считает политолог Андрей Перла.

"Был ли Ельцин предателем, я не знаю. Может быть, и не был. Может быть, он был такой же жертвой западной пропаганды, как большинство тогдашнего населения", — сказал он в беседе с "Царьградом".

Вероятнее всего, как предположил Перла, Ельцин хотел сделать "невероятно хитрый ход", направленный на безопасность нашей страны. Так, если Россия и США были бы в одном военном блоке, то альянс был бы не заинтересован в дальнейшем развале нашей страны. Тем не менее на данный момент Запад имеет одну цель, как и раньше, — уничтожить Россию, резюмировал Перла.

В окружении Ельцина высказались о его предложении Клинтону принять Россию в НАТО
В окружении Ельцина высказались о его предложении Клинтону принять Россию в НАТО

Ранее Архив нацбезопасности США опубликовал рассекреченную стенограмму беседы Билла Клинтона и Бориса Ельцина. В ней говорится, что тогдашний российский лидер заявил, что наша страна должна первой присоединиться к НАТО в случае расширения блока.

Обложка ©

ТАСС / ABACAPRESS / PHOTAS / Fred Chartrand

Наталья Исакова
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