"Курьёз": Политолог оценил рассекреченные переговоры Ельцина и Клинтона о НАТО

Рассекреченная стенограмма беседы бывшего российского лидера Бориса Ельцина и его американского коллеги Билла Клинтона — это не более чем курьёз. Никакой особой ценности в опубликованных документах нет, считает политолог Андрей Перла.

"Был ли Ельцин предателем, я не знаю. Может быть, и не был. Может быть, он был такой же жертвой западной пропаганды, как большинство тогдашнего населения", — сказал он в беседе с "Царьградом".

Вероятнее всего, как предположил Перла, Ельцин хотел сделать "невероятно хитрый ход", направленный на безопасность нашей страны. Так, если Россия и США были бы в одном военном блоке, то альянс был бы не заинтересован в дальнейшем развале нашей страны. Тем не менее на данный момент Запад имеет одну цель, как и раньше, — уничтожить Россию, резюмировал Перла.