Финальное задание конкурса "Это у нас семейное" начнут выполнять 27 января

Уже 27 января в 12:00 мск откроется для выполнения финальное задание конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей" — "Викторина". Семейным командам предстоит вместе ответить на вопросы, показав свои знания о нашей Родине. Продлится испытание до 31 января, когда закончится дистанционный этап.

Заместитель гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова уверена, что вне зависимости от результатов все поучаствовавшие семьи получили положительные эмоции и смогли ещё больше узнать друг друга. Она надеется, что конкурс зародил множество традиций и полезных привычек в российских семьях.

К слову, некоторые семьи уже выполнили все доступные задания, среди них — семья Скарницких из Белгородской области. Как отметила представитель команды Нина Михайловна, конкурс сплотил родных, сделав их связь ещё крепче, а задания помогли им намного чаще проводить время вместе.

"Особенно нам понравилось задание "Песня трёх поколений", мы сочинили свою песню! Теперь у нас вошло в привычку проводить все выходные вместе, появилось много идей, чем можно заняться всей семьёй", — добавила она.

Участие в конкурсе даёт семьям возможность не только готовить, заниматься спортом, исполнять песни, делать добрые дела, вспомнить семейные традиции или создать новые, но и выиграть подарки: организаторы подготовили для участников шесть тысяч призов, среди которых, к примеру, бытовая техника для кухни, умные гаджеты и смартфоны. А кто именно получит их, после окончания дистанционного этапа решат члены Наблюдательного совета конкурса. В конкурсе "Это у нас семейное" участвуют жители РФ из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Общее количество участников составляет 587 267 человек из 102 735 семейных команд.